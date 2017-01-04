Amazon在2014年11月首度發表聲控智慧型喇叭Echo，內建雲端語音助理服務Alexa，隨後Amazon即快速擴大Alexa的生態體系，於去年6月免費釋出Alexa Voice Service（AVS）予第三方硬體製造商，在經過幾個月的蘊釀之後，消費者技術協會（Consumer Technology Association）首席經濟學家Shawn DuBravac在2017年CES展的講台上表示，現今市場上的Alexa應用已達到1500種，而這幾天也許可以看到超過700種的Alexa新應用問世。

Amazon藉由釋出各種API來協助開發人員將Alexa嵌到任何具備喇叭、麥克風及連網功能的裝置上，像是鬧鐘、汽車、電視、Kiosk或家庭音響系統等，並與通訊晶片製造商Conexant Systems（科勝訊）合作，在去年12月推出AVS的開發套件—AudioSmart 2-mic，讓位於幾米外的Alexa裝置也能收到使用者的語音命令。

今年的CES正式登場的時間是本周四到周日（1/5~1/8），但業者已陸續發表整合Alexa的裝置，包括美國衛星廣播服務業者Dish Network所推出的數位錄影機Hopper DVR、惠而浦（Whirlpool）的智慧家電及聯想的智慧助理喇叭（Smart Assistant）等。

其他可望於CES上展出的Alexa裝置還有GE的C by GE智慧燈泡、三星機器人吸塵器Powerbot VR7000、Belkin的智慧插座WeMo Mini與調光器WeMo Light Switches等。

除了各種第三方應用快速成長之外，Consumer Intelligence Research Partners在去年11月估計Amazon在兩年內已售出510萬個Echo裝置，且其品牌知名度已接近70%。

數位語音助理服務已成為科技業者的兵家必爭之地，除了率先推出Siri的蘋果之外，微軟與Google也分別發表Cortana及Google Assistant應戰，然而，目前看來Amazon的腳步已明顯領先其他競爭對手。

