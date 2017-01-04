才在上個月交出2016年年終報告的臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），今天（1/4）又再公布他今年挑戰自己的新目標 —拜訪全美各州的人們。

祖克柏說，在經過去年的動盪之後，他希望能夠走出去與更多人討論大家對未來的工作及生活的看法。雖然他往年已經去過許多州，但今年得再造訪約30個州才能完成目標。

他跟妻子Priscilla從開始約會以來就很喜歡一起旅行，已經走訪全球許多國家與城市，現在他很開心能進一步探索美國並與更多當地人碰面。

祖克柏認為人們正處於歷史上的轉捩點，因為這數十年來，科技與全球化已讓人們更具生產力，連結也更緊密，儘管這帶來許多好處，但同時也讓很多人的生活面臨更多難題，產生更大的隔閡，因此必須找出一個途徑讓它適用於所有人。

他說，他的工作是連結全世界並讓所有人都能發聲，而他今年想要親耳聽見更多的聲音，以作為他帶領Facebook及Chan Zuckerberg Initiative組織的參考，在世界進入一個全新階段的時刻創造最正面的影響力。

祖克柏全美走透透的行程將以各種形式進行，包括與妻子Priscilla一起開車旅行，造訪小鎮與各大學，也會探訪臉書在全美所設立的辦公室，與教師及科學家們會面，也會工作不忘娛樂地在旅程中走訪大家所推薦的地點。