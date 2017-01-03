Volvo汽車（Volvo Cars）上周宣布 ，未來旗下新的90 Series豪華房車都將配備Skype for Business，成為首家整合Skype的汽車製造商，雙方也將共同探索微軟數位個人助理Cortana在車上的應用。

基本款的Skype for Business提供即時傳訊、語音通話、視訊通話、線上會議與在線顯示等功能，但Volvo汽車已向媒體證實，車上的Skype並不支援視訊功能。

Volvo消費者連網服務副總裁Anders Tylman-Mikiewicz表示，大家都曾經遇過在車上要加入電話會議時，不是需要尋找手機進行連線就是突然忘了登入憑證，還會讓駕駛分心，直接在車上加裝Skype for Business即可解決此一問題，亦可減少人們待在辦公室的時間，提供更彈性的辦公選項。

Skype for Business服務會出現在駕駛前方的儀表板上 ，可顯示會議行程與內容，而且只要一個按鍵就能加入會議。

除了Skype之外，微軟與Volvo也將一起開發Cortana個人數位助理的車內應用，主動預測車主的需求並透過語音辨識與情境洞察能力以讓生活更便利。