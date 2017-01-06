重點新聞（12月24日-01月06日）

·Kubernetes宣布支援Windows Server容器及Hyper-V容器

繼去年年底Google推出Kubernetes 1.5版，並宣布它將支援Window Server Container，一同通吃Linux Container及Windows Container的調度任務。在2017年開始不久，Google就更大舉地整合Windows容器環境，連Hyper-V Container都開始支援。

Google表示，根據Gartner的報告顯示，總共超過80%的企業，選擇在Linux環境中運行Java程式，或是在Windows平臺執行.NET應用程式，「Kubernetes想要延伸支援這些企業所運作的工作流程。」

Google也整理了目前Kubernetes支援Windows Server 2016環境功能的幾大特色。首先是支援混合平臺的容器化應用程式，包含Go、.NET核心應用程式。Google表示，過去這些應用程式，無法一同在Linux、Windows混合的環境中調度。不過在Kubernetes 1.5版推出後，其原生支援Window Server 2016環境的特色，讓這些應用程式可以同時部署在Window Server或Linux環境中，「讓開發者可以選擇作業系統Runtime。」

第二個特色是同時支援兩大Windows Container：Windows Server Container以及Hyper-V Container。此兩種容器的差別在於，前者的結構類似於Docker Container，同樣採取使用共同作業系統核心，達到OS層級虛擬化目的；後者架構則較像一個輕量級VM，提供較佳的環境隔離性。

再者是延伸Kubernetes支援應用程式的生態系勢力。藉由整合Kubernetes以及Windows Server 2016，Google表示，包含微軟IIS網頁伺服器、.NET、Windows Service、ASP.NET以及.NET Core這類的應用程式，「只要在Windows Server上的容器中運作，都可以使用Kubernetes進行調度。」更多資訊

·Google揭露Kubernets未來發展

目前Kubernetes雖為目前市面上唯一能同時調度Windows Container以及Linux Container的工具，不過Kubernetes社群的野心不止於此，「企業希望可以將容器排程、管理納入技術布局，因此得在正式環境中支援Linux Server及Windows Server。」

因此，Google也揭露Kubernetes在未來的新版本中，所要加強的三大方向。首先是社群會與微軟緊密合作，加強Windows Server Container的網路骨幹結構，「在容器端點上支援原生覆蓋網路（network overlay）。」

第二是增進Windows Server節點的安裝、設定及診斷功能，包含讓它可以部署至AWS、Azure以及GCP等公有雲環境。

最後是加強Container Runtime介面，讓企業可以更深入地探索、監控以Windows Server為基礎的容器。更多資訊

·紅帽今年1月中將推Ansible Container V0.3.0版，支援Docker 1.12以及Mac版Docker

Ansible Container為紅帽所推出容器開發工具，除了讓開發者可以建置Docker映像檔外，也可以利用Ansible Playbook調度容器。而紅帽也表示，今年1月中要推出V0.3.0版本，要支援Docker 1.12及Mac版Docker。

首先Ansible Container將新增建置快取（Build Cache）功能。紅帽表示，Dockerfile的一大特色在於，其利用Docker引擎中的快取層，加速建置速度，「利用客製化的Ansible執行機制，我們也要實作出類似的功能。」

第二特點是Ansible Container將要相容於Docker Compose v2。最後則是要支援Docker 1.12以及Mac版Docker，「取代過去的Docker Toolbox。」紅帽表示，目前團隊正著手升級Docker Compose 1.9版，以及Docker 1.10中的Python模組Docker-Py。在建置映像檔、調度容器時，透過此模組可與Docker API進行溝通。更多資訊

·持續整合工具廠商CodeShip推CodeShip Pro服務，可原生相容於Docker

持續整合工具廠商CodeShip推出Code Ship Pro版本，可在持續整合服務中原生支援Docker。CodeShip表示，此版本提供企業每個月免費建置100次的服務額度，「只要那些應用程式可在Docker容器中運作，都可以利用CodeShip Pro進行建置。」

CodeShip亦表示，此服務總共有四個特色。第一是原生支援Docker，利用類似Docker Compose的Codeship yml文件，使用者可以利用特權模式執行Docker，或是對CI環境執行任務調度。

第二特點則是透過Dockerfile，提供客製化的CI環境，「使用者能自行設計持續整合、持續交付的流程細節。」

第三特點中，CodeShip則是推出了本機CI環境的建置工具Jet CLI，讓使用者可以在本地環境中，重現完整的CI環境，減少程式碼在持續整合過程中發生的錯誤。

最後，CodeShip也讓使用者在AWS EC2環境中，能不與他人共享主機，「提供單租戶環境。」CodeShip表示，如此的策略，可以讓企業的CI環境變得更加安全、可靠。更多資訊

·Intel自家容器作業系統Clear Linux靠開源Ciao專案完成應用程式調度任務

調度工具已成各家科技廠商的必爭之地，而Intel自家的容器作業系統，則是靠自家開源技術中心推出的Ciao（Cloud Integrated Adavanced Orchestrator）完成調度任務，「無論是VM、容器，或是裸機應用程式，都視為一致的工作流程，目標是提供企業可擴充、安全的雲端調度系統。」在Intel的測試過程中，靠著Caio，在一分鐘內就可以成功開啟1萬個Docker Container，以及5,000個Fedora VM。

Intel表示，Ciao的設計理念，就是要管理超過5,000節點的規模，「也因此Ciao採用分散式的決策方式」，運算節點可向部署在各地的排程器代理人（Scheduling agent）提出工作請求。同時，無論是VM、Container或是裸機環境所執行的應用程式工作，都會整合至統一排程器。更多資訊

更多產品動態

·Apache Mesos 0.28.3版釋出，修復系統認證、SSL等漏洞 更多資訊

·開源專案Portainer讓開發者用UI介面管理Docker主機或Swarm叢集 更多資訊

·紅帽推出Fedora Atomic Host 25，可支援Kubernetes 1.4版 更多資訊

·OpenShift容器平臺支援運作MaridDB Galera叢集 更多資訊

·開源網路虛擬化專案Calico 2.0版釋出，簡化Kubernetes安裝程序 更多資訊

·無伺服器廠商Iron.io推OpenStack功能即服務，靠自家容器引擎IronFunctions驅動 更多資訊

·容器監控廠商Sysdig推開源專案Tracers，監控分散式應用程式 更多資訊

·Kubernetes 1.5支援OpenAPI 更多資訊

Container資源

※影片：實測Kubernetes的水平擴充性及效能

※知識：了解Docker Networking驅動程式

※知識：確保容器映像檔安全的訣竅

※How-To：靠Codeship在Kubernetes環境部署Docker應用程式

※How-To：在Azure上使用Docker 1.12 Swarm模式

※How-To：在Windows 10上運作Docker SQL Server

※How-To：用Docker打包Node.js