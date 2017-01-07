首次來到臺北的小米研發架構師歐陽辰，看見城市中川流不息的摩托車車流，引起了他的注意：「它的特色很像大數據」，除了數量多、變化快，以及難以預測動向，摩托車也和大數據一般，都是解決人類生活在社會中的一項工具，「未來大數據會是重要的社會基礎架構，就像水、電力一樣。」

談起大數據，不免回歸最基本的問題：它跟傳統數據分析的區隔為何。

歐陽辰表示：「在目標上，我認為兩者沒有區隔」，歐陽辰表示，傳統統計分析解決的問題如人口統計議題，只需要經過隨機抽樣方法就能解決。但是碰上投放商業廣告，若仍靠傳統抽樣分析結果，作為播放廣告的判斷標準，容易產生不佳的使用者體驗，也因此，企業對於大數據的需求油然而生，通盤分析、統計手中握有的原始資料，「這才是大數據所要解決的問題。」

歐陽辰也揭露了小米大數據技術框架，其中開源解決方案占了相當比例。在最底層的資料收集系統，小米導入開源專案Scribe，可以用於整合即時的Log資料，並且根據系統使用量，進行水平擴充。

而資料儲存系統中，主要由Hadoop分散式檔案系統HDFS，以及開源的非關聯式資料庫HBase所組成，兩者分別有各自的優點。歐陽辰表示，HDFS比較適合用於批次儲存，而Hbase則較擅長隨機存取。在2015年時，小米也引入了由Cloudera釋出的開源專案Kudu，其特性則介於兩者之間。在資料分析層中，則是導入了MapReduce、Spark、Storm等開源專案。

靠大數據統計平臺支援其他業務

目前小米除了手機、電視等硬體產品，也跨足了廣告行銷、線上金融服務等領域，而且每日活躍人數破千萬的App就有超過20款，包含小米瀏覽器、小米音樂等應用程式。

歐陽辰表示，為了協助事業體內其他部門的營運，這些App的背後，都是透過小米自家開發的大數據即時分析平臺小米統計，來提供DAU、視覺化分析等圖表。藉由每款App的使用族群的分析結果，「區隔用戶的喜好，幫助使用者找到更適合的App。」

採雙資料流Lambda架構

而小米統計1.0版本的架構，則是採用雙資料流Lambda架構，混合使用Kafka、Storm、HDFS以及Spark等元件，分流進行即時資料分析，以及批次資料處理。歐陽辰表示，此平臺所應付的資料規模高達數十TB，每秒要處理20萬個請求，目前已經累積了數百億個系統事件。

在使用者透過終端裝置發送需求後，首先透過Linux虛擬伺服器（Linux Virtual Server，LVS）以及網站伺服器Nginx，作為負載平衡器。

其中，所有資訊都是經由已經加密的Htttps協定傳輸，歐陽辰表示，為了減緩CPU使用資源、減少運算叢集數目，小米也會一同搭配SSL加速器，增加檔案傳輸的效率。

在資料通過Nginx之後，接著，則交由小米統計的前端伺服器，分別將資料進行分流：即時分析及批次儲存。

在資料即時分析的路徑中，「得將所有系統事件進行串流處理。」通過前端伺服器後，資料流則引入Kafka中，接續透過Storm分析處理，產出每日活躍使用人數等資訊。歐陽辰表示，除了即時分析，此路徑也會產生部分資料，交給Spark及MapReduce，進行批次儲存程序處理。

而Lambda架構的第二條分支，則是負責批次處理程序，在此分支中，前端伺服器首先將系統Log紀錄傳送至Scribe，後續Scribe則將資料寫入至HDFS中。經過4小時，系統將驅動預先設置的MapReduce、Spark腳本，進一步進行批次處理，並且將統計結果寫入至HBase及NoSQL。

小米大數據技術框架中開源解決方案占了相當比例。在最底層的資料收集系統，小米導入開源專案Scribe，可以用於整合即時的Log資料。資料儲存系統中，主要由Hadoop分散式檔案系統HDFS，以及開源非關聯式資料庫HBase所組成。圖片來源／小米

小米統計1.0的資料處理能力仍不夠

在使用小米統計1.0平臺後，歐陽辰也發現了許多不足之處。首先在Lambda架構資料分流的設計下，由於資料量大，「很多即時分析系統產出的結果，應該要傳給批次處理系統使用，減少計算量」，只要能提升百分之一或二的效能，都值得投資。

靠Spark及MapReduce雙引擎處理不同批次任務

再者，批次處理系統中，目前小米引入Spark及MapReduce作為核心元件。他表示，雖然普遍認為Spark的運作必然較順暢，但當資料成長至一定規模，除了相當耗費記憶體外，即使建立許多Spark叢集，也很容易將儲存空間占滿，「根本無法運作Spark。」後來歐陽辰也發現較有效的運作模式：使用者可將簡單的任務交給MapReduce，複雜任務則由Spark進行運算，「兩者各有自己的特色。」

第三則是讓系統能支援即時串流運算，他表示，過去業界僅需要按天為單位，產生統計結果。但是即時運算需求，在過去幾年中成長飛快，「使用者對於它有無止盡的需求」，想要隨時都能查詢結果。

最後則是檔案格式擁有許多不同標準，像是某些使用者想使用SQL指令查詢資料，「但資料不是儲存在MySQL架構中，對我們產生許多挑戰。」

推小米統計2.0，加強即時分析功能

因應這些挑戰，歐陽辰也重新設計了系統架構，推出了小米統計2.0平臺，新架構仍然採取Lambda的分流架構，但是分別加入了2個新個開源元件：即時資料分析系統Druid以及SQL資料庫Crate.io。

歐陽辰表示，Druid的運作邏輯與Storm不大一致。像是小米統計平臺中，提供使用者不同條件選項，如自訂時間區間、應用程式版本等條件，「進行以秒為單位的即時查詢。」

此功能利用Storm實作時，每當開發者新增一個篩選條件，就必須更改程式碼。而透過Druid，只需要撰寫組態設定檔，讓Kafka根據開發者需求分類資料。「Druid是為分析而生的軟體，程式碼數量很少」，他表示，在使用者定義資料篩選條件後，Druid就會自動地分類資料。而它也有處理TB級資料的能力，「只需用幾臺伺服器就可以搞定，效率非常高。」歐陽辰說。

再者是Crate.io，他表示，此元件水平擴充能力的效能不錯，也可以架設多個儲存節點。雖然Crate.io將新資料加入資料表的性能並不突出，但可用於儲存使用頻率不高的資料。反而Crate.io提供SQL查詢功能為一個亮點，「查詢功能必須要提供使用足夠的靈活度。」

歐陽辰也總結設計小米統計的心得。他表示，數據分析處理是個無底洞，「需求是源源不盡的。」企業對於即時性、靈活性的需求越來越多，「系統要設計成支援串流分析的架構，每天產生報表的時代已經過去。」

此外，與其提供使用者僵固、不易更改的查詢介面，不如讓使用者根據需求，自行打造資料查詢工具。