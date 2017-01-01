Line開發者大會TechPulse來臺，整合5套開發套件，讓使用者開發聊天機器人應用

Line在日本、韓國舉辦過四次開發者大會後，近日終於首次在臺舉辦第一次LINE Taiwan TechPulse開發者大會，吸引了超過500多名臺灣開發者參加。（詳全文）

IBM加入Serverless戰局，推出OpenWhisk

IBM繼揭露Serverless技術後，終於開始在Bluemix雲端平臺推出OpenWhisk服務，同時將OpenWhisk以開放原始碼模式釋出，提供企業自建Serverless架構。（詳全文）

木馬程式Linux/Rakos破解IoT裝置SSH登入驗證

安全公司ESET發現名為Linux/Rakos的木馬程式，會透過SSH埠入侵嵌入式裝置或Linux伺服器，藉此建立殭屍網路。Linux/Rakos是利用暴力破解法來破解SSH登入驗證。它一開始會從小量IP清單進行掃瞄，看看是否有採用弱密碼保護的裝置，一旦發現即會加以感染、收編為殭屍系統，進而逐步擴散，最終建立成廣大的殭屍網路。（詳全文）

全球超大規模資料中心突破300座，近半數在美國

Synergy Research Group分析24家主要雲端及大型網路公司的資料中心，2016年12月大規模Hyperscale資料中心已突破300座，其中45%位於美國，其次是中國的8%與日本7%；以業者來看，分佈最廣的為AWS、微軟及IBM，Google與甲骨文則緊跟其後。（詳全文）

全球企業研發投資前三名：福斯、三星、英特爾，台積電奪台灣第一

福斯以136億歐元高居全球研發投資最高的企業，三星則以125億歐元居次，英特爾則是111億歐元，Google母公司Alphabet、微軟分居第4、5名。台灣方面，台積電以18.27億歐元位居全球第70名，台灣排名第1，其次是鴻海、聯發科、和碩等。（詳全文）

Google自駕車技術也要登上日系汽車，Honda加入Waymo測試車隊

日本本田汽車（Honda）已經與Alphabet旗下的Waymo進入正式協商，以將Waymo的自動駕駛車技術整合到Honda汽車上，可望繼飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）之後，成為Waymo第二家合作的汽車製造商。（詳全文）

法國民航局批准無人機使用商用航線，將成首個提供無人機郵政服務的國家

郵政國際快遞公司DPDgroup經過2年的無人機飛行測試後，終於取得法國民航局的批准，能使用常規商用航空路線來遞送國內郵件與包裹，這將解決如深山、外島等偏遠地區難以寄送包裹的問題。（詳全文）

加州不准，但亞利桑那州雙手歡迎，Uber自駕車轉移陣地到他洲

日前Uber於加州舊金山試行自駕車載客服務，加州監理站（Department of Motor Vehicles，DMV）則直指Uber並未取得當局的許可，雙方於12月21日展開協商。由於Uber堅持該測試不在應取得許可的範圍內，使DMV當天即決定撤銷Uber的16輛自駕車登記證，而Uber很快地便宣布放棄於加州的測試活動，轉移陣地至亞利桑那州。（詳全文）

首批採用Android Wear 2.0的智慧型手錶將於明年初問世

Android Wear產品經理透露，明年第一季將有兩款採用Android 2.0的旗鑑級智慧型手錶問世，將支援Android Pay與Google Assistant語音數位助理。（詳全文）

臉書：臺灣司法機關上半年提出480次要求，調閱733人帳號資料

在2016年上半年，臺灣司法機關總計對Facebook提出480件資料調閱要求，涉及733個使用者帳戶，相較於2015下半年的333件調閱要求，調閱案量成長了44.14%，不過，Facebook只有回應了其中38.54%的調閱需求，提交了部分或全部資料。（詳全文）

配合韓國政府移除特定搜尋內容，韓網路龍頭Naver陷言論管制爭議

韓國最大入口網站Naver提供的搜尋榜功能遭爆配合韓國政府機關要求，移除特定的搜尋關鍵字，被批評幫助政府管制網路言論、操控輿論，Naver坦承配合政府與法院命令行事，其他業者也同樣遵循相同規範。（詳全文）

CyanogenMod專案將終止，專案團隊另起爐灶LineageOS準備接手

Cyanogen宣佈將在年底關閉恐公司旗下服務，包含終止知名的第三方Android韌體平台CyanogenMod專案，專案開發團隊另起爐灶LineageOS，以繼續打造及維護CyanogenMod。（詳全文）

美國國家研究院NIST對外徵求超高強度加密法，對付量子運算破解

NIST擔心量子電腦出現後，會被用來破解現今所使用的許多公鑰密碼系統，將嚴重威脅網路或其他數位通訊的保密與完整性。（詳全文）

樹莓派PIXEL桌面登上PC，開始支援Windows與macOS等x86平臺

近期樹莓派基金會（Raspberry Pi Foundation）釋出支援x86平臺的PIXEL桌面環境，允許使用者利用光碟或USB隨身碟將PIXEL安裝在Windows與macOS。

不過，樹莓派創辦人Eben Upton表示，該基金會的宗旨是讓每個人都負擔得起通用電腦，那麼也不應強迫使用者必須購買Raspberry Pi硬體，因此他們替x86平臺打造了實驗性的Debian+PIXEL版本，只要把映像檔燒進DVD或裝入USB隨身碟中，就能直接在PC或Mac上進入PIXEL桌面環境。（詳全文）