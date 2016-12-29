HandBrake團隊於上周宣布，在歷經13年的開發之後，正式版HandBrake 1.0終於問世了。

在2003年由Eric Petit（外號titer）所編寫的HandBrake是個自由及開放源碼的影片轉碼工具，可用來轉換各種影音檔案，幾乎可把任何影片轉成mp4或mkv等容器（container）格式，也能調整影片大小，為全球最受歡迎的影片轉碼工具之一。但這13年來，它持續處於測試版階段，一直到本周出爐的HandBrake 1.0。

HandBrake 1.0支援GNU/Linux、macOS與Windows等主要作業系統，正式版添增了一籮筐的新功能，最受矚目的是大幅翻修了影片轉檔預設功能，可將影片轉成支援手機、平板電腦、遊戲機到Chromecast等串流裝置的格式，另也支援Matroska封裝格式的預設，以及基於JSON的預設系統。

伴隨著HandBrake 1.0出爐的還有英文版的線上文件測試版，以不那麼技術化的文字來描述及指導該工具的使用，以協助新用戶上手。

此外，該團隊提醒，除了Linux PPA版本之外，並未在其他第三方鏡射網站提供下載服務，HandBrake網站是唯一的官方下載來源。