美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）本周悄悄地開始要求38個參與免簽證計畫（Visa Waiver Program）的境外旅客在申請入境美國時填寫社交網站帳號，儘管當局並未強制要求旅客填寫該欄位，但仍引起科技業者及隱私保護團體的反彈。

此一規畫是由美國國土安全部（Homeland Security Department，HSD）在今年6月所提出，希望藉由審查旅客的社交帳號來辨識潛在的恐怖威脅。

現在國外旅客要在網路上申請免簽證計畫時，會發現多出一個社交媒介（Social Media）的欄位，要求旅客選擇所使用的社交網路服務並提供帳號，涵蓋Facebook、Flickr、GitHub、Google+、Instagram、Linkedln、Twitter及Youtube等，但這並非必填欄位，也可跳過不填。

其實早在HSD於6月提出該規畫時就遭到各方的批評，由Google、Facebook及Amazon等數十家網路業者所組成的網路協會（Internet Association）、美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）與電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation）皆齊聲反對該規畫，認為它侵犯了個人隱私並危害言論自由。

有人擔心若有其他國家效法美國，將會影響美國旅客，亦有人質疑該欄位既然是自願填寫，真正的恐怖份子便不會填寫，對美國國家安全並無幫助。

目前全球有38個國家參與美國的免簽證計畫，台灣也在該計畫的名單內 。