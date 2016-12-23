Android Wear產品經理Jeff Chang本周接受The Verge的專訪時透露，明年第一季將有兩款採用Android 2.0的旗鑑級智慧型手錶問世。

Android Wear 2.0除了將支援Android Pay與Google Assistant語音數位助理之外，也將擁有不需搭配手機使用的獨立程式，正式版出爐時間由原訂的今年秋天延後到明年初，屆時將會有兩款採用該平台的旗鑑級智慧型手錶問世。Chang並未公布這兩款智慧型手錶的製造商，只說他們之前也曾打造過Android手錶。

雖然包括蘋果、Google與三星等科技大廠都涉足了智慧型手錶市場，但該市場的發展卻不如預期。市場研究機構eMarketer本周即調降了今年美國市場的穿戴裝置成長率，從原本預期它會成長60%下調到25%，特別是智慧型手錶沒能有效地吸引消費者。

eMarketer認為，雖然智慧型手錶的功能多於健身裝置，卻與智慧型手機的功能大幅重疊，昂貴的售價以及缺乏使用案例造成它的成長速度不如預期。

日前Gartner的調查亦顯示智慧型手錶與健身裝置的平均棄用率分別達到29%與30%，覺得沒有用、無聊與裝置故障是遭到棄用的三大原因。