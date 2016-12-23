就在容器生態體系正蓬勃發展的時代，容器儲存供應商ClusterHQ無預警地在本周四（12/22）宣布將結束營業。

ClusterHQ並沒有公布關門大吉的主因，執行長Mark Davis僅表示，先鋒通常死在暗箭下，而且有時候是自己造成的，該公司董事會基於各種原因決定應立即關閉ClusterHQ的營運。

2008年創立的ClusterHQ是在2014年才專攻Docker應用，也是首家提出狀態（stateful）容器觀點，宣稱容器資料管理應成為容器必要元素的業者，在2014年釋出Flocker開放源碼專案，近日發表的Flockerhub則可協助開發人員將MongoDB、PostgreSQL與Couchbase等資料庫容器化，並使它們成為應用程式中的無狀態元件，以讓資料庫也能受益於彈性及可攜性等容器優點。

ClusterHQ於去年的A輪募資成功募集了1200萬美元的資金，今年才在矽谷設立了新辦公室，甫於上月發表 FlockerHub與Fli，還於上周公布了對2017年的展望，並無任何跡象顯示ClusterHQ即將收攤。

Davis說，他們非常自豪於ClusterHQ所創造的成就，然而，人類的所有的努力都是有風險的，特別是新創公司，最可能的結果就是失敗。