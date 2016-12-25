Cloud Foundry Foundation
Google加入Cloud Foundry基金會，加入PaaS開放平臺卡位戰
Google上周宣布已加入雲端鑄造基金會（Cloud Foundry Foundation，CFF），成為該基金會的黃金會員，將與該基金會聯手推動企業採用開放技術以實現雲端上的高品質軟體遞送。（詳全文）
瞄準容器混搭平臺，Kubernetes 1.5新版釋出
它是目前主流容器調度工具中，除了微軟自家產品外，唯一通吃Linux，Docker又能支援Windows Server Container的平臺，可以甚至單一叢集可以同時調度這兩類容器節點。（詳全文）
監理沙盒新進展，7大修法共識出爐，改稱「金融科技創新」換思維
12月8日監理沙盒的修正法案未通過財政委員會審查，今天再審，終於凝聚修法共識，未來還需通過二讀、三讀程序。（詳全文）
法國無人駕駛小巴明年來台，將在高雄開放民眾試乘
高雄市政府將在明年10月為期一個舉行的生態交通全球盛典活動上安排法國無人駕駛小巴ARMA來台，以接駁民眾往返捷運站及活動現場，讓國人搭乘體驗最新的無人駕駛車技術。（詳全文）
祖克柏年終期末報告，分享人工智慧管家Jarvis開發心得
祖克柏沿用電影《鋼鐵人》的人工智慧管家名字Jarvis，在Jarvis的伺服器上採用了語言處理、語音辨識、人臉辨識等技術，結合自家的Messenger機器人、iOS語音程式、攝影機，可以語音或文字向Jarvis發號施令，控制家中燈光、溫度、門鎖、音響等設備，甚至辨識來訪的訪客人臉以決定是否開門。（詳全文）
BMW聯手IBM Watson IoT全球總部，讓華生電腦幫你開車
BMW和IBM位於德國慕尼黑的Watson IoT全球總部合作，共同研發新一代智慧車駕助理系統，採用Watson認知運算和機器學習技術，來訓練汽車了解駕駛的偏好、需要和駕駛習慣等，以提升駕駛的舒適度和安全性。（詳全文）
IDC：VR與AR裝置未來5年每年翻倍成長
IDC預測，2020年VR裝置可達6100萬台而AR也有1500萬台出貨規模，形同VR裝置年年翻倍(100.7%)、AR裝置年年翻近兩倍(196.4%)，是現今ICT市場少見的高成長產品。（詳全文）
微軟公開Cortana技能套件及裝置SDK
微軟開放Cortana技能套件，使開發人員可以Microsoft Bot Framework開發新的聊天機器人應用，發展出Cortana的新技能，甚至可將已整合競爭對手Amazon Alexa的程式碼轉為支援Cortana。（詳全文）
雲端競爭失利，思科公有雲服務明年3月退場
在2014年3月發表InterCloud公有雲服務，近期表示基於資源重新規劃，決定明年3月結束該服務，關閉後所有的租戶都將轉移至其他平台。（詳全文）
韓國連11季拿下全球網速最快國家，台灣名列18
Akamai公布第三季全球網路報告，全球平均網速達到6.3Mbps，韓國以平均網速達26.3 Mbps拿下第一名，連續11季蟬聯網速最快國家，其次是香港、挪威。台灣網速成長48%，在全球排名18，亞太地區排名第5，僅次於韓國、香港、新加坡及日本。（詳全文）
Docker與5家雲端公司結盟，開源Docker Engine核心元件Containerd
Docker與阿里雲、AWS、Google、IBM和微軟結盟，著重於Container Runtime開源計畫的研發，且開源釋出容器平臺Docker Engine的核心元件Containerd，預計在2017年第一季捐獻給獨立基金會。（詳全文）
漏洞揭露調查：法律威脅讓6成資安研究人員猶豫是否回報漏洞
發現產品漏洞時，有67%的研究人員會直接向業者回報 ，並有14%會向第三方合作機構回報，另有11%提報給抓漏獎勵專案，只有4%會公開揭露漏洞，另有4%不採取任何行動。（詳全文）
Big Data如何興利除弊？歐盟徵詢公眾意見擬立新法管理
雖然企業運用Big Data得以更深入瞭解消費者的需求，提供更個人化的服務，例如保險公司根據駕車習慣等數據設計個人化的保險產品，但歐盟也擔心更細緻的數據分析，可能導致某些消費者被排除在外，Big Data是否該立新法予以管理，歐盟徵詢各方的意見。（詳全文）
Netgear釋出新韌體，修補旗下路由器重大漏洞
Netgear已釋出旗下R7000、R6400、R8000三款路由器新版韌體，修補先前安全通報＃582384揭露的重大漏洞，用戶現在可依型號下載更新韌體。（詳全文）
Java用戶注意! 傳甲骨文開始加強取締未經適當授權用戶
甲骨文從2010年買下昇陽後，對於Java社群的經營小心翼翼，但The Register近期報導已有用戶、經銷商收到甲骨文的通知，稱違反Java授權規範，要求支付授權金，透露甲骨文可能終於對Java採取較嚴格的授權管理政策。（詳全文）