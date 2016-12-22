蘋果本周二（12/20）控告9家俗稱專利流氓的專利主張實體（Patent Assertion Entity，PAE）與Nokia同謀，透過專利授權以創造及勒索更多的營收，Nokia隔天（12/21）即提出反擊，分別在美國及德國控告蘋果侵犯了該公司32項的專利權。這是這兩家公司自2011年以來再度於專利議題上針鋒相對。

蘋果指出，在手機市場上失敗的Nokia已從手機供應商轉型為專利供應商，因不想以直接及透明化的方式授權，Nokia把自家的專利拆分為六大部份，再分別把它們交給了Acacia、Conversant及其他7家專利主張實體，Nokia再與這些專利組織拆分授權利潤。

然而，Acacia與Conversant等業者卻是利用威脅及訴訟等激進的方式向手機製造勒索高於市場價值的專利授權費用。蘋果認為，Nokia招募了這些PAE以增進營收，而這些PAE因不事生產所以也不追求所謂的專利和平（patent peace），只是一味地透過專利訴訟創造收入，並與Nokia分享這些非法開採的成果。根據外電報導，Acacia在過去10年間總計控告蘋果42次。

另一方面，Nokia於本周三（12/21）分別在美國與德國針對蘋果提出多項侵權訴訟，指出蘋果侵犯了該公司的32項專利。

Nokia表示，該公司透過併購與長年的研發於智慧型手機、平板電腦及個人電腦等領域上握有數萬種專利，蘋果自從在2011年取得Nokia的專利授權之後，就拒絕再替用於蘋果產品中的其他Nokia技術付費。

此次Nokia同時向德國曼海姆地方法院、德國慕尼黑地方法院，以及美國德州東區地方法院提出侵權訴訟，指控蘋果總計侵犯了該公司的32項專利，涉及顯示、使用者介面、軟體、天線、晶片組與影片編碼等技術，還打算繼續於其他市場提出告訴。

專利部落客Florian Mueller指出，他衷心地希望蘋果能在此波的專利訴訟中獲勝，事實上他早就認為業者應該展開行動以抵制這類將特定專利交給以訴訟為營利手段之PAE的專利私掠（privateering）行為。

Mueller表示，專利私掠將不僅影響蘋果，也不只危及智慧型手機或平板電腦等領域，對打造自駕車或物聯網（IoT）裝置的業者而言也會是個大問題。