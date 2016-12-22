各大手機平台業者積極投入，讓虛擬個人語音助理(VPA)的功能日益強大，甚至連蘋果Siri都會唱PPAP，研究機構Gartner表示，相關技術進展將促使用戶更常使用VPA，預計到2019年，智慧型手機用戶20%的人機互動，都將使用VPA。

Gartner還公布了2016年第四季的行動應用調查，在中國、英國與美國調查了3021名手機用戶，發現美國有42%、英國有32%用戶在過去三個月內使用過VPA功能，英美平均每天至少使用一次的用戶達37%。

有54%受訪的英美用戶過去三個月使用過蘋果的Siri，Google Now的過去三個月使用率在美國則為48%、英國41%。Gartner表示，隨著更多新功能的出現、更多語系支援，以及越來越多機種支援VPA，這類介面的使用率將會逐步成長。

Gartner表示，VPA的成長，會和同時間快速發展的「會話商務(conversational commerce)」相互加持，且不僅是語音辨識為中心，通訊軟體語對話功能亦將扮演重要角色，例如Facebook Messenger的新商務功能便可讓用戶透過對話訂購商品、呼叫Uber等，此外，騰訊的微信發展出的支付功能也已經成為該通訊服務的重要功能。

Gartner表示，中國是目前全球會話商務最成熟的市場，以通訊平台為核心的市場發展狀況已經促使傳統商業進行變革。微軟的Cortana也正整合入Skype，Cortana則負責扮演第三方服務提供者與消費者之間、以對話呈現的互動平台，協助用戶進行機票、飯店預訂等商務活動。

除了語音，Gartner亦預測現在是行動電話主流互動介面的觸控功能，將不再是消費者唯一仰賴的介面，語音語動作(gesture)的重要性將會在消費性裝置上大增，預期到2020年將有70億台個人設備、13億個穿戴式裝置與57億個其他類消費性物聯網終端裝置，將會僅有基本，或完全沒有觸控設計(Zero-Touch UI)，使用感測器針對周邊環境進行情境資訊蒐集，如語音、環境、生物特徵、移動與動作等資訊，將會成為新型態UI的重要設計依據。