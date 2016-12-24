中華電信板橋IDC機房強調高節能省電效率，未來還要挑戰PUE值（Power Usage Effectiveness）小於1.5，比起臺灣企業平均PUE值2.0的傳統機房，將可以減少25%的電力耗損。作法上，中華電信在機房冷卻設計，將採取熱通道封閉，來替機房設備降溫，並搭配冷水空調節能的自然冷卻（free cooling）機制，冬天時溫度低於攝氏17度時，就會適當引進室外自然冷水到機房進行散熱，以降低機房用電能耗，全年能用超過60天。另外機房高架地板採用了可調式蜂巢板，能依照現場機櫃溫度上升情況，來適時調整增加或減少風量。在大樓頂樓還架設了太陽能板輔助供電。

實現PUE 1.5的關鍵 機房冷卻方面，中華電信目前已利用機房內的機櫃位置完成冷熱通道隔離，預計還將採用熱通道封閉，將熱通道口的機櫃前後兩側裝上封閉門，來替機房設備降溫。

可調整風量大小的蜂巢板 1公尺高的高架地板下方，除了放置電力管線外，還預留有足夠空間高度，做為冷空氣的通道，地板還採用了可調式蜂巢板，能依照現場機櫃目前溫度變化情況，來適時調整蜂巢板開啟角度來增加或減少風量。中華電信預估，冷通道溫度是攝氏22度。

熱通道封閉 機房天花板上方還預留1.9公尺高度，以放置通氣管線，將來採用熱通道封閉後，從機房冷通道高架地板吹出冷空氣而通過機櫃後釋出的熱空氣，會直接從熱通道的天花板的迴風口排入到天花板通道中，並送至冰水機冷卻。

導入冷水空調節能的自然冷卻 機房大樓頂樓還設置一座自然冷卻水塔，採用密閉式的管路設計，冬天時外氣溫度低於攝氏17度時，中華電信就會適當將低溫的自然水從冷卻水塔排入冷氣箱上方的冷卻盤管，來輔助機房降溫，並提供冰水主機做為空調的使用，以減少機房用電能耗，全年啟用運轉時間有1,466小時。