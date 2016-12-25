「AR和VR將成為改造產業、顛覆企業流程的關鍵技術。」是這位曾主導微軟Kinect開發重要幕後功臣，更是打造微軟AR眼鏡HoloLens的微軟第一發明家Alex Kipman對未來擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術趨勢的最新觀察。他深信，最終所有產業都會因為AR和VR產生顛覆性的變革，而非只改變特定產業，「要做到這件事並不用太久，可能是1年或2年後就會實現。」

目前已有36家微軟企業客戶導入AR

微軟12月初於中國深圳舉辦WinHEC技術活動時，Alex Kipman也親自到場參加。他表示，從今年推出至今，HoloLens已在全球9個國家銷售，包括美國、加拿大、英國、澳洲、法國、德國、愛爾蘭、紐西蘭和日本，明年也將開始在中國地區販售，以提供開發者來創造更多AR新應用或做為商業使用。他說，目前Windows Store軟體商店已有逾80種不同類型的AR應用，可供開發者或企業來下載。

Alex Kipman表示，除了教育市場和娛樂應用外，AR正逐步為各產業帶來巨大改變。他指出，目前微軟已和多達36家來自不同行業的企業攜手合作，正利用HoloLens眼鏡來改造企業內部流程。例如日本最大規模的航空公司Japan Airlines今年開始用AR眼鏡來輔助培訓員工，讓新進機械維修員和機師，能更快了解飛機內部複雜零件構造和操作功能，來提高工作效率和飛航安全。

另外全球電梯製造大廠ThyssenKrupp今年更一口氣買下24,000個微軟AR眼鏡提供給電梯維修技術人員使用，維修員到達現場戴上AR眼鏡，所有電梯資訊就會透過AR裝置顯現在眼前，他們可以依照指示步驟來進行維修，或是請求總公司技術人員即時遠端同步協助，以縮短電梯設備安裝和檢修的時間。

製造業有更多結合AR應用的例子正在發生當中。例如美國奇異公司明年全球製造工廠生產將正式導入AR技術，包括旗下3大核心製造業務的石油和天然氣、發電廠，以及航空業務，明年都將開始採用AR頭戴裝置，來輔助現場人員執行複雜的組裝作業，以縮短作業時間和減少人為出錯情況，最近GE更結合自然語言技術展示用HoloLens眼鏡的語音功能查詢設備故障資訊的新應用，還能提供財務預測，並提出有效解決方案，來輔助公司高層主管下達判斷。

微軟在中國深圳WinHEC大會的現場也示範了用 VR頭戴裝置來操作開啟Windows10桌面應用，穿戴者只要戴上VR頭盔後就會在眼前出現一個360度的虛擬房間，能將PC桌上的2D應用放進這個3D虛擬空間來操作，不僅能查看自己桌面的郵件、行事曆、瀏覽照片，也能播放自己拍攝的360度環景影片。

具混合實境體驗的VR頭戴裝置明年將成為新主流

不只是能用HoloLens改造產業，微軟更進一步要將AR技術的混合實境（Mixed Reality，MR）體驗也帶進VR頭戴裝置內，微軟下半年宣布將與包括HP、Dell、聯想、Asus與Acer在內的PC廠商攜手打造相容於Windows 10的平價VR裝置，明年上半年將推出上市，最便宜299美元。

有別於傳統的VR頭戴設備，只是坐在椅子上擺擺頭，眼睛看到的影像跟著轉動而已，Alex Kipman表示，這些合作的PC廠商即將推出的VR頭戴裝置，就如同HoloLens能帶來更多現實與虛擬交疊的混合實境體驗，讓穿戴者可以和周圍環境有更多的互動空間。為此，Alex Kipman和微軟技術團隊還將原本HoloLens眼鏡用的Inside-out空間定位技術，也運用在VR頭戴裝置上，他們在每個VR裝置頭部都配備了具有6個自由度運動方向感測的攝影機，能偵測人在立體空間中的移動方向和遠近距離，只要一臺VR裝置與PC端相連後，就能隨時追蹤穿戴者並定位出他目前所在位置，且不受到空間走動的限制。而這類具有MR體驗效果的VR裝置，Alex Kipman將它統稱為MR頭戴裝置，「結合混合實境體驗的VR裝置明年將成為新主流。」他說。

Alex Kipman也強調Windows 10與VR裝置未來整合的重要性，他表示，明年初即將釋出的Windows 10 Creators Update更新，將使得PC端開始全面支援3D及MR應用，讓開發者也可以搭配各式VR裝置，來提供具有沉浸式效果的Windows 10應用體驗。更新推出後，這些具MR功能的VR裝置能支援使用的Windows通用App將高達2萬個。

Alex Kipman說明，穿戴的人只要戴上VR頭戴設備後，眼前就會出現一個3D虛擬房間，在這個房間中的牆壁和家俱能擺上你想要的桌面應用，將常用的桌上應用放進這個虛擬空間來操作，除了可以查看自己桌面的郵件、行事曆、瀏覽照片，也能透過微軟瀏覽器Edge來瀏覽網頁或觀看運動比賽轉播，且能播放自己拍攝的360度環景影片，還能將現實中的物件轉變成3D虛擬影像後放在虛擬空間中與你互動。

Alex Kipman也提到將來會進一步在這些VR裝置中加入更多HoloLens技術，如3D Mapping和音效技術等，並且在裝置新增的功能上也會結合眼球追蹤的機制。不過他也坦言，未來並沒有計畫打造微軟自己的VR頭戴裝置，而是會與更多廠商合作，來建立一個可以加快推動AR與VR的混合實境應用的生態系。

Alex Kipman這次雖然沒透露HoloLens的下一版功能或新特色，不過他也提到裝置安全管控的重要性。而他接下來想要做的是將Window 10內建的Windows Hello生物辨識技術，也要運用在AR和VR頭戴裝置上。他表示，未來藉由頭戴裝置架設的虹膜攝影機能掃描比對你眼睛的虹膜特徵，來提高裝置登入的安全性。他指出，眼球辨識是當今最安全的一種登入驗證方式，比起人臉識別只有95%準確率，虹膜辨識準確度則高達99%以上，將來只有通過眼球辨識後的人，才能自動登入頭戴裝置的Windows 10系統來開啟應用，而辨識不成功時即使戴上後也不允許登入系統。