行政院先前推出了數位國家．創新經濟發展方案，更宣布未來9年總共要投入1,900億元，將臺灣打造成數位國家。我們專訪了制訂臺灣科技產業發展政策的關鍵人物：行政院科技會報執行秘書兼資策會董事長郭耀煌，來談一談臺灣要發展創新經濟，如今面臨到的問題，與解決之道。

郭耀煌指出，臺灣要數位轉型，政府最大的問題在於過往多短視近利，急於達到立即的成效，另外，政府的體制運作和績效評量方法也確實需要改變。而政府要強化臺灣數位經濟發展，需強化跨領域整合，如促進傳統製造業和新創公司相互對話等。

臺灣從傳統製造業起家，在促進產業發展上，政府單位如經濟部，為了擔心被批評偏袒某一家企業等，在動輒得咎的情況之下，經常淪為發放個別企業金錢補助，但是，對於提升整體產業卻難以達到具體的成效。

政府在推動產業軟硬體結合上，郭耀煌指出，已經要求經濟部在發放企業的補助上面，需要針對新創和傳統製造業之間的合作案發放補助，而非補助單一企業。

他也說，臺灣傳統資通訊產業和新創公司各別具備不同的優勢，而政府的責任之一，就在於要串連起數位創新的生態體系。

除此之外，數位國家．創新經濟發展方案的目標之一是中央和地方政府之間要緊密合作，並且將產、官、學、研等各大領域串起來，以臺南綠能科學城為例，創新聚落要蓬勃發展，更重要的是，郭耀煌指出：「中央和地方政府要有一致的產業發展目標」。

由中央制定獎勵措施等，並且和地方多間大學，如位於臺南的成功大學與高雄的中山大學等，並和在地的法人機構，包括資策會與工研院等合作，以促成不同領域的人相互對話，進一步激盪出新的火花與合作方式。之後，再由中央政府從法規修訂著手，或者提供經費等補助措施。

不僅如此，他說，在產學合作的作法上，除了訂定科技基本法，放寬研究人員到新創公司兼任董事，另外，也要推動長期性的產學合作機制，讓研究單位的研發成果允許企業能夠彈性運用。

他也說，目前產學合作模式上面，多是學校研究單位以個案方式將技術移轉到產業界，但是，仍然未建立起長期性的合作機制。

而且，目前大學教授的升等標準多是以期刊發表數量為主，如SCI、SSCI等，而產學合作計畫與具體成果等指標，只占相關學門教授升等指標中的一小部分。

未來，政府規畫將發表的期刊數量和產學合作計畫，預計以五比五的比例，納入資訊等領域的教授升等標準中。

強化政府跨部門合作

行政院在發展數位經濟的同時，也計畫在地方形成產業聚落，在數位國家．創新經濟發展方案中，特別重視政府跨部會的協調能力。

首先在新成立的DIGI+（plus）推動小組當中，由行政院長林全擔任召集人，委員則包括部會與六都首長，而執行秘書由現任的行政院科技會報執行秘書擔任，而副執行秘書則是主責的部會次長，以促進政府跨部會合作。

舉例來說，智慧照護政策主管機關是衛福部，由衛福部次長擔任執行長，而政務委員在其中擔任協調的角色，來協調與整合其他部會。

他說，如今政府要多方面整合，政府除了要跨部會協調之外，也要和地方政府協調出一致的發展資訊服務發展方向，再來，政府各科技計畫之間，例如，要將數位國家．創新經濟發展方案、亞洲•矽谷推動方案相互連結，甚至政府和國會與民眾之間，也要進一步強化溝通與協調能力。

公務人員跨部會協調能力計畫納入考績

未來，他說，行政院正在考慮將跨部會整合成果，也納入公務人員考核績效中。除此之外，行政院也計畫推動政府資訊素養的教育課程，讓業務人員也具備資訊素養，並且列入研習時數之中，讓業務和資訊部門人員一同參與訓練。

一旦業務部門具備資訊能力，在同時具備資訊素養與了解資訊工具如何應用後，才有能力進一步提出需求，再由資訊人員提供協助等。

為了進一步整合政府各部門，郭耀煌說，跨部門資訊系統整合也相當關鍵，也就是政府需要提供一站式的資訊服務，例如，行政院公共工程委員會已經著手將Open API納入政府資訊服務採購契約範本中，當每一套政府資訊系統都支援機器寫入，就能夠介接到同一地方，達到「政府即平臺」（Government as a Platform）的目標。

整併政府機房與資訊服務

不過，政府資訊單位要創新，卻面臨經費不足的情況，例如，政府在國家財務困窘的情況下，為了要多撥出一些經費給新政策，便經常會先刪除資訊單位原有的系統維護經費，導致如今資訊部門為了要爭取系統維護費，而提出新計畫來爭取經費。

一旦該單位成功爭取到經費，仍舊要用大部分的經費維護舊系統，而在擴充新功能上，往往只剩相當少的費用可支配。

郭耀煌指出，過往政府在分配預算上，多重開發而不重維護，政府資訊部門在經費有限的情況下，要思考如何充分利用現有的資源，如整合各政府單位現擁有的資源，以將行政資源整合向上集中化，如跨縣市共用一座資料中心，或是將資料中心外包給其他的民間企業，以降低政府系統維護費用的相關支出。

不光要整合硬體設備，政府各單位也應該要整合各項資訊應用服務，除了能夠了提升政府機關的作業效率之外，也能改善各部會之間資料的互通性，進一步為民眾提供更好的資訊服務。

他說，政府各個資訊單位在盤點既有的服務之後，要依照需求關閉某些服務，或者多個單位將共通的應用服務整合起來，如此一來，政府的資源才能夠達到最有效的應用。

從小學開始培育數位人才

而政府要發展數位經濟，培育數位人才更是關鍵的一環，在數位國家．創新經濟發展方案當中，行政院將人工智慧、擴增實境、大數據分析、資訊安全、軟體設計等人才，列為和臺灣傳統發展的硬體產業，如半導體、晶片設計等，同樣為國家主力發展的產業與重點培育的科技人才。

另一方面，郭耀煌也指出，政府不只要大力培養出科技研發人才，同樣地，測試、品管、業務與行銷等人才也相當重要。

用國家大型專案培育大型系統工程師

他指出，目前政府資訊單位長期將資訊服務委外的過程當中，已經喪失了一部分的資訊技術能量，而且，政府法人機構也缺乏一些能夠縱觀政府架構並找出問題的系統工程師。

他也說，過往國家法人機構，如資策會等，甚至是政府資訊人員，在資通訊方面，臺灣教育體制培育出很多製造人才，卻少培養出能夠縱觀國家組織或企業整體運作的系統工程師，也就是他們在聽取各方人士的意見之後，能夠快速掌握組織的問題，並思考出解決的方法。

所以，在短期人才培育作法上面，他說，未來政府在建置大型資訊系統的過程中，要求將政府資訊人員與法人也納入其中，在建置政府大型資訊系統的過程中，培養出政府系統工程師，也就是說，能夠從國家大型組織架構，找到問題所在，並思考出改善政府組織運作的方法。

另外，在數位人才長期養成訓練上面，政府需要從小培養學生在資訊科技領域中的運算思考能力，例如，在國民基本教育中，教育部除了應納入資訊相關課程之外，也可以藉由開設程式設計選修課程，讓有興趣與潛力的學生提早接觸資通訊科技。

不過，他也說，由於每一位學生的潛力不同，不應該強迫每一個人都要學會寫程式，反而是讓他們了解如何運用資訊科技，和人溝通與使用數位工具來解決問題。

不光在學校開設課程，針對各領域的在職工作者，他說，政府不只要開設實體課程，也要強化線上教學，並培育國際化人才，例如，在新南向政策下，鼓勵臺灣學生到東南亞實習，或是到歐美國家，如在美國矽谷就業等。