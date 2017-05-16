史上第一勒索蠕蟲WannaCry
5月13日大肆侵襲全球的新一代變種勒索蠕蟲，利用微軟作業系統的檔案分享協定的漏洞，快速感染電腦，對全球150個國家造成龐大的威脅，超過30萬臺電腦已經淪陷，而攻擊方式也持續在改變中。
勒索蠕蟲WannaCry肆虐，新北市刑警大隊受理2件公司報案
新北市科偵組表示，板橋和蘆洲都有民眾報案，公司內部電腦受勒索蠕蟲WannaCry攻擊，但都沒有支付贖金給駭客
文 /|2017-05-16
臺電證實，116臺行政用電腦受勒索蠕蟲WannaCry攻擊
臺電今日（5月16日）證實有116臺行政辦公室的電腦受到勒索攻擊，而非供電、輸電系統的電腦，不會影響供電，也沒有任何資料外洩。
文 /|2017-05-16
WannaCry的幕後攻擊者是誰？新證據指向北韓
上周五在全球肆虐的勒索蠕蟲WannaCry，在短短的一個周末就造成全球150個國家、20萬臺電腦淪陷，然而到底是誰有本事發動這樣大規模的網路攻擊，讓全球陷入大亂呢？資安專家最近從程式碼的蛛絲馬跡發現，WannaCry的攻擊者與惡名昭彰的Lazarus駭客集團有很大的關聯，而Lazarus亦與北韓政府關係匪淺。
文 /|2017-05-16
WannaCry替人作嫁，資安公司股價漲聲響起
WannaCry在全球112個國家發動超過21萬次攻擊，帶動資安公司股價水漲船高，追踨比特幣交易活動的業者分析，駭客發動攻擊迄今只創造近6萬美元收入，顯示只有極低比例的受害者支付贖金。
文 /|2017-05-16
Akamai亞太區安全技術長：臺灣為何成為WannaCry重災區，使用者缺乏良好資安習慣惹禍
最近幾天以來，名為WannaCry（想哭）的勒索軟體在全球各地肆虐，爆發大規模Windows裝置感染潮，上百個國家受駭，臺灣更成為重災區。曾一手創立Akamai客戶安全事件應變小組的Akamai日本暨亞太區安全部門技術長Michael Smith也提出，面對日新月異的網路惡意攻擊，企業應該優先採用哪些因應對策。
文 /|2017-05-16
行政院資安處：周一上班日，沒有公務機關傳出「想哭」勒索蠕蟲受害事件
想哭（WannaCry）勒索蠕蟲週末全球橫行，利用微軟作業系統漏洞發動攻擊，行政院資安處表示，公務機關若有依照規定更新作業系統修補程式，其實就不用擔心這一次的勒索蠕蟲帶來的後遺症
文 /|2017-05-15