史上第一勒索蠕蟲WannaCry

上周五在全球肆虐的勒索蠕蟲WannaCry，在短短的一個周末就造成全球150個國家、20萬臺電腦淪陷，然而到底是誰有本事發動這樣大規模的網路攻擊，讓全球陷入大亂呢？資安專家最近從程式碼的蛛絲馬跡發現，WannaCry的攻擊者與惡名昭彰的Lazarus駭客集團有很大的關聯，而Lazarus亦與北韓政府關係匪淺。