首次大規模券商DDoS攻擊勒索
一開春，臺灣爆發了史上第一起大規模券商DDoS攻擊勒索事件，威脅支付7～10元不等的比特幣，否則將發動Tb級DDoS攻擊癱瘓券商下單網站。遭到駭客攻擊的券商超過10多家，甚至連券商龍頭都受害。
2月7日證券商DDoS攻擊流量公布！金管會：最高2Gbps
2月7日是2017年全球網路安全日，卻是臺灣網路安全的一大考驗，因為包括群益證券、台新證券、德信證券和北城證券都遭到冒名駭客組織Armada Collective的DDoS攻擊，所幸受影響的網路下單系統，平均都在30分鐘內恢復運作，金管會認為今天的聯防算是成功，但未來仍有極大的考驗需要更精進
今日券商DDoS攻擊災情統計：4家證券業者證實受駭(持續更新)
第一波DDoS試探攻擊中，10家證券商遭到駭客勒索，如不付款將在今日發動第二波攻擊，且預告攻擊流量將會是第一波的1千倍，受到勒索威脅的證券商無不嚴陣以待，但在今早又有4家證券商遭到DDoS攻擊
持續攻擊預告！駭客揚言13日對券商發動第二波巨量DDoS攻擊
德信證券今日收到駭客勒索信，要求支付10個比特幣，並且威脅德信證券不願意支付，將會在下禮拜一（2月13日）發動第二波DDoS攻擊。
群益證下單網站開盤就癱瘓，金管會證實：DDoS攻擊封包每秒破百萬個
群益證券在股市一開盤就無法瀏覽網站，金管會證實駭客發動每秒100萬封包攻擊網站。群益證券在9點40分緊急修復成功，恢復正常服務。
第一波10家券商DDoS攻擊勒索名單曝光，2月7日警戒超大流量Tb級攻擊
從春節前股市封關後至今，已有多達10家證券商遭受到DDoS攻擊，包括2月交易金額排名第一和第二的元大和凱基。明天若駭客發動DDoS攻擊，以2月開市後平均每日交易金額來看，10家券商合計189億元交易金額，約占股市每天整體交易量1千5百多億元的12％，都恐怕會受到影響而減量
試探攻擊流量解密！癱瘓臺灣證券下單平臺的DDoS攻擊流量僅800Mbps
冒名Armada Collective的駭客駭客組織在發送勒索信件同時，也會搭配15分鐘～1小時的DDoS攻擊作為武力展示，開春發動的測試攻擊流量平均800Mbps就足以暫時癱瘓臺灣券商下單系統。此外，駭客展現武力的DDoS攻擊服務相當平價，甚至有15分鐘的便宜試用版，相較可以獲得的贖金，非常划算
冒名Armada Collective駭客勒索信曝光，2月3日同天對臺灣、澳洲金融業發動DDoS攻擊
針對臺灣和澳洲金融業者寄送的勒索信件，除了比特幣錢包網址不一樣之外，勒索信件的內容都一模一樣
對抗明天DDoS攻擊勒索，多家券商要靠中華電信協防
駭客預告明天前若不付錢將發動更大規模DDoS攻擊，臺灣好幾家券商都在這一波勒索名單當中，記者查證多家證券商，目前確認至少已有高橋證券、永興證券、群益金鼎證券這3家，都證實將委託交由中華電信來協助DDoS防禦。
臺灣證券市場史上最大駭客攻擊事件！刑事局與北市警方共同介入偵辦
近日駭客鎖定臺灣數家證券商發動勒索攻擊，恐嚇證券商若不支付指定比特幣就要發動DDoS攻擊。刑事局目前與北市警方介入偵辦。
多家券商證實遭DDoS攻擊，駭客揚言不付錢下週二再打
多家券商Web下單系統今天早上傳遭DDoS攻擊而停擺，像高橋證券的下單網站塞爆停擺，8:50修復網站後，2小時後在證交所修復公告，金管會出面證實多家券商Web下單系統遭DDoS攻擊，並提出5大安全措施。