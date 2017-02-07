首次大規模券商DDoS攻擊勒索

一開春，臺灣爆發了史上第一起大規模券商DDoS攻擊勒索事件，威脅支付7～10元不等的比特幣，否則將發動Tb級DDoS攻擊癱瘓券商下單網站。遭到駭客攻擊的券商超過10多家，甚至連券商龍頭都受害。


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2月7日證券商DDoS攻擊流量公布！金管會：最高2Gbps

2月7日是2017年全球網路安全日，卻是臺灣網路安全的一大考驗，因為包括群益證券、台新證券、德信證券和北城證券都遭到冒名駭客組織Armada Collective的DDoS攻擊，所幸受影響的網路下單系統，平均都在30分鐘內恢復運作，金管會認為今天的聯防算是成功，但未來仍有極大的考驗需要更精進

 

文 /黃彥棻|2017-02-07
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第一波10家券商DDoS攻擊勒索名單曝光，2月7日警戒超大流量Tb級攻擊

從春節前股市封關後至今，已有多達10家證券商遭受到DDoS攻擊，包括2月交易金額排名第一和第二的元大和凱基。明天若駭客發動DDoS攻擊，以2月開市後平均每日交易金額來看，10家券商合計189億元交易金額，約占股市每天整體交易量1千5百多億元的12％，都恐怕會受到影響而減量

文 /黃泓瑜|2017-02-06
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試探攻擊流量解密！癱瘓臺灣證券下單平臺的DDoS攻擊流量僅800Mbps

冒名Armada Collective的駭客駭客組織在發送勒索信件同時，也會搭配15分鐘～1小時的DDoS攻擊作為武力展示，開春發動的測試攻擊流量平均800Mbps就足以暫時癱瘓臺灣券商下單系統。此外，駭客展現武力的DDoS攻擊服務相當平價，甚至有15分鐘的便宜試用版，相較可以獲得的贖金，非常划算

文 /黃彥棻|2017-02-06
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對抗明天DDoS攻擊勒索，多家券商要靠中華電信協防

駭客預告明天前若不付錢將發動更大規模DDoS攻擊，臺灣好幾家券商都在這一波勒索名單當中，記者查證多家證券商，目前確認至少已有高橋證券、永興證券、群益金鼎證券這3家，都證實將委託交由中華電信來協助DDoS防禦。

文 /余至浩|2017-02-06