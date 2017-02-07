首次大規模券商DDoS攻擊勒索

冒名Armada Collective的駭客駭客組織在發送勒索信件同時，也會搭配15分鐘～1小時的DDoS攻擊作為武力展示，開春發動的測試攻擊流量平均800Mbps就足以暫時癱瘓臺灣券商下單系統。此外，駭客展現武力的DDoS攻擊服務相當平價，甚至有15分鐘的便宜試用版，相較可以獲得的贖金，非常划算