Docker大轉型

這個從2013年1月13日啟用的開源專案Docker，超過3,300名貢獻者，部署到1,400萬臺主機，開發出90萬個Docker應用，累計超過120億次映象檔下載數的專案，從此，變成了Moby專案

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