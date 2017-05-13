Docker大轉型
這個從2013年1月13日啟用的開源專案Docker，超過3,300名貢獻者，部署到1,400萬臺主機，開發出90萬個Docker應用，累計超過120億次映象檔下載數的專案，從此，變成了Moby專案
【從Docker到Moby】Docker如何將容器平臺變成一門好生意？
從今年4月的DockerCon之後，所有Docker的一切程式碼、工程師資源、所有元件，甚至是Docker自身的程式碼，都將屬於這個新的開源專案Moby，這正是Docker要將容器平臺打造成一門好生意的關鍵
文 /|2017-05-13
【Docker通吃全平臺秘密武器】容器專屬超迷你OS包LinuxKit登場
LinuxKit是一個全容器化的超迷你Linux環境，目標是在任何OS中建立執行容器的環境，這正是Docker打通Linux和Windows壁壘的關鍵
文 /|2017-05-10
Docker商業戰略舵手站上第一線，SAP軟體老將接掌Docker執行長
Steve Singh是誰？為何就在Docker準備大舉進軍企業，培植完整企業生態系，將Docker推向主流商架構之際，卻陣前換將？
文 /|2017-05-07
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