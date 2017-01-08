商業的世界總說眼界要寬廣，目標要遠大，永遠要更上一層樓。然而，如果有時眼界不要那麼高呢？如果偶爾屈就第二就好？有時成就不用那麼大？如果「夠用就好」，不追求太多？

這個概念有點像柏拉圖原理，也就是八十／二十法則。或許用更便宜、更快、更簡單的方法（只需要兩成的努力）解決更簡單的問題，依舊能得到八成的好處，而八十已是相當不錯的分數，在中小學通常等同拿A，在英國大學是一等成績，出社會也足以完成工作。

因此，解決簡單的事就像是一開始先問：「真的有必要解決這個問題嗎？完全別管它……來看比較簡單、但也幾乎足以讓我們達成目標的事。」

原理

問題變簡單後，解決方法通常也自然變簡單。

大家都聽過「過度設計」這個詞彙，意思是花太多不必要的力氣解決問題或挑戰，反而帶來反效果，或是讓成果過於複雜、昂貴或太費工。以Dyson的紫色「逆旋轉洗衣機」為例，那是一台異常傑出的產品，就連滾珠軸承都屬於飛行器等級（天知道是什麼意思），然而工藝成就要付出代價：售價是其他洗衣機的兩倍，甚至是三倍。此外，這台洗衣機的功能超出一般人的需求（或是超出大家願意付的價格），因此雖然品質上沒得挑剔，銷售慘兮兮，戴森不得不放棄這項產品。

試著懶一點

「解決簡單的事就好」就像是「過度設計」的相反：不需要尋找最佳解法，研究簡單版、懶惰版的問題就好，想出「偷吃步」的方法：解決各方面和原本問題很像的問題，但好解決多了。

各位可以把這個方法想像成在問題上貼OK繃，OK繃沒什麼不好。OK繃讓成千上萬人就算受傷，也能繼續工作、打網球、煮飯、走路，不至於什麼都不能做。OK繃其實是最棒的解決法，用最少的力氣、時間與成本就解決問題。

好消息是，我們的大腦永遠都在做這樣的事。由於許多決定的變數太多，大腦沒辦法一次處理，因此大腦偷吃步，習慣採取「替換法」：把難的問題換成簡單的問題。

因此，如果每個人都接受解決簡單版的問題就好，各位就有了比較簡單的起點──也因此更可能抵達終點線。

行動

「無需滿分法」工具箱

1. 真的需要解決那個問題嗎？如果不解決呢？或許解決影響就夠了（影響可能比較好解決）。

2. 甚至不需要解決影響，想辦法與之共存就好。

3. 問正確問題，找出「次好的事」：是否光解決部分問題，就能接近想要的解決方案，或許可以研究一下事情的癥結？

4. 或是問正確問題：「我們可以改成解決比較簡單的哪一件事，也能得到相同或類似的結果？」

從以上的工具箱可以看出，「無需滿分法」可以從幾個思考出發，不過結論都是「不」解決手中的問題（至少不需要全部解決）。

「無需滿分法」是好思考法。解決眼前的問題可能需要耗費驚人的時間、金錢與力氣。回到八十／二十法則來看，如果能靠比百分之八十低很多的成本就得到八成的好處，從利潤的角度來看，或許解決一部分的問題就夠了。

事情停滯不前時，「無需滿分法」可以推一把。某個商業議題或挑戰一直沒解決，或許是因為每個人都知道解決辦法，但也知道太貴或太麻煩，因此沒人做任何事。折衷辦法是大聲告訴大家：「OK，我們現在不必完全解決這個問題，但我們來想辦法取得進展。」

問題解決提示方法一

研究一下，如果「不」解決問題會發生什麼事。或許解決放著問題不管所帶來的後果，會比解決問題本身容易。想一想要是治標不治本會發生什麼事？

治標不治本聽起來像異端邪說：「嘿，乾脆不要解決問題，大家覺得如何？」不過理性、客觀分析之後，可能發現問題很難解決，或是得投入大量資源，但治標則沒那麼麻煩。解決漏水可能很麻煩，但在下方放個桶子接水，然後偶爾倒一下桶子，則可能簡單許多。

問題解決提示方法二

不解決問題，也不解決問題帶來的影響，只想辦法與後果共存，讓後果不再是問題，盡量淡化衝擊。

再舉一個例子。假設鄰居有一棵樹，那棵樹的枝葉長到你的花園。你覺得那些枝葉在那裡沒什麼不好，但你的花園因此有一塊地永遠被遮著，下方長不出草。你可以修剪長到你家這邊的枝葉，法律上你有此權力，然而修剪很麻煩，而且每過一段時間就得剪。你也可以請鄰居把樹砍掉，或許對方會答應，不過前提是你要出這筆費用。

或許你可以想辦法適應結果就好：解決「與問題共存」的挑戰。在草長不出來的地方好好圍出一塊空間，在那裡種耐陰、在樹下也能長得很好的藍鈴花。

使用「無需滿分法」時，必須努力「問對問題」。用簡潔的方式解釋問題最大的爭議，幫助大家找出簡單又「夠好」的解決方法。因此，請花時間針對議題問不同問題，請不同人找碴與問尷尬問題，直到你聽到覺得能快速解決的事。如果能找出快速修補一下、就能大幅改善情況的問題，你該認真考慮。

範例

對三星等手機製造商來說，效能是重要競爭優勢。你家的手機如果比競爭對手快又強大，許多人會選擇你家的產品。當然，永遠跑在科技最前線（而且最好售價不會提高）是打不完的仗，而且得投入大量資源，技術要領先是永遠沒有終點的重大挑戰。

然而，要是能檢視問題、問對問題，解決簡單的事就好？

民眾想要最快的手機。但他們怎麼知道哪支手機最快？答案是「基準測試」。雖然大部分的民眾不曉得實際的數據，也不曉得詳細結果，他們會聽說「在基準測試中（獨立第三方所做的速度與效能測試），A手機打敗B手機。」

這下子可以解決比較簡單的挑戰。「最佳」解決辦法是研發出各方面都是最快、最強大的手機，不過「次好」的解決辦法，則是擁有在關鍵時刻跑得比較快的手機。「被測試時要跑得快」是問題的癥結。

「降低眼界」、志向不要太遠大之後，就能得出更好解決的問題。因此，對三星來說，讓自己絕對能得到最佳基準測試分數的簡單方法是什麼？據傳，三星在手機作業系統中，加入能辨識手機正在跑基準測試的程式碼，偵測到的時候，作業系統就會調高溫度上限（讓手機能承受比平常高的溫度），也會調整處理器頻率、處理器電壓／頻率，讓自己得到最高分。

換句話說，三星的手機偵測到被測試時，會進入短期的「turbo」模式，以求取得最高人為分數。因為，相較於讓處理器永遠比對手快又先進，在作業系統中加進一些程式碼，是好解決太多的問題。但依舊給了接近期望的答案。

（摘錄整理自《有問題，才有創新》）

有問題，才有創新：12種解決難題的商業思考法

伊恩•亞特金森（Ian Atkinson）／著；許恬寧／譯

先覺出版

售價：260元

作者簡介

伊恩•亞特金森（Ian Atkinson）

心理系畢業，興趣是研究角色行為科學在行銷溝通中扮演的角色。溝通顧問公司Sodium創辦人，曾寫過得獎文案，擔任過董事會層級創意總監、知名講者、培訓師、品牌策略顧問。